Алмазное бурение
и резка бетона
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Алмазное бурение от профессиональных мастеров



Уважаемые клиенты! Команда профессиональных мастеров предлагает Вам свои услуги в области алмазного бурения и сверления отверстий. Цены и регламент бурения отверстий алмазными коронками агрегата Hilit DD-350 приведены в соответствующих разделах сайта. Наш опыт работы в этой сфере — 12 лет. География работ: города Московского региона и столица, а также близлежащие области. Работы по монолиту проводим по безударной и безвибрационной методике. Бетон с арматурой в буквальном смысле режется алмазными сегментами коронки или диска. Наиболее популярные работы: [*1] изготовление отверстий в стенах, фундаментах для вентиляции или прокладки коммуникаций. [*2] Распил монолита для создания проёмов. [*3] Демонтаж жб конструкций любой сложности.

Алмазное бурение — наши преимущества



1. Мы работаем без посредников;
2. Наши цены на алмазное бурение отверстий на 25%-30% ниже средних;
3. Оперативно выезжаем на объект. При необходимости срочного проведения работ прибываем по указанному адресу в течение полутора часов с момента обращения по контактному номеру (указан вверху сайта);
4. Работаем профессиональными агрегатами Hilti DD-350, Husqvarna K-760 Cut-n-Break. Для распила жби с арматурой применяем мощный стенорезный агрегат: Hilti DS-TS32;
5. Предоставляем скидку 5% и более. Размер дисконта напрямую зависит от объёма заказа. При долговремнном сотрудничестве предлагаем максимально выгодные расценки;

Почему наши цены ниже средних.

2 основные причины, благодаря которым цены на все виды наших работ ниже средних на четверть и более: во-первых, мы работаем без каких-либо посредников. Все финансовые, технические и организационные вопросы решаются на строительном объекте между заказчиком и непосредственными исполнителями работ, то есть нашей командой. Кроме того, нам не нужно оплачивать аренду офиса и содержать офисный персонал. Именно поэтому стоимость наших работ не завышена. Второй фактор: 6-7 заказчиков из 10 обращаются к нам по рекомендации от бывших клиентов, поэтому мы не тратимся на дорогостоящую рекламу.

Алмазная резка бетона — проёмы.



Необходима профессиональная алмазная резка бетона?
Обращайтесь: +7-985-000-76-50! Мы проводим резку бетона алмазными дисками. Максимальная толщина монолитных конструкций может достигать 8-ми метров и более. Для работы используем ручной резчик Husqvarna K-760 Cut-n-Break с дисками диаметром 250 мм. Для распила конструктива толщиной более 500 мм применяем стенорезные агрегаты Husqvarna WS-463 с диаметром диска 1840 мм. Наиболее востребованные виды работ: [1*] создание дверных проёмов как по стандартным габаритам 900х2100 мм, так и по индивидуальным размерам. Помимо дверных изготавливаем оконные и технологические проёмы, возможны работы по расширению и коррекции. [2*] Создание технологических ниш, выемок для монтажа различных инженерных коммуникаций. На фото: распил монолитной перегородки из бетона М400 толщиной 325 мм. Габариты пропила: 870 мм по ширине, 2150 мм по высоте. Работа выполняется с помощью бензорезного агрегата Husqvarna K-1260, диаметр защитного кожуха 17 дюймов.

Сверление отверстий в фундаментах алмазной коронкой.



Рабочий объем цилиндра, см³ 73,5
Мощность, кВт 3,7
Вибрации на передней рукоятке, м/с² 1,9/2
Вибрации на задней рукоятке, м/с² 2,6/2,6
Звуковое давление возле уха оператора, дБ (A) 101
Гарантированная мощность звука, дБ(А) 113
∅ режущего диска, мм 300/350
Макс. глубина резки, мм/дюйм 100/125
Вес, кг 9,7/9,9

На фото: сверление 4-х продухов в ленточном фундаменте толщиной 560 мм. Как показывает практика, до 50% заказов на создание отверстий в монолите приходится на изготовление вентиляционных продушин в фундаментах различного типа. Стандартный фундаментный блок ФБС-500 толщиной 0,5 метра просверливается за 25 минут. Диаметр коронки может варьироваться в диапазоне от 100 до 350 мм и более, в зависимости от индивидуальных особенностей объекта. Цель создания продухов — это обеспечение вентиляции в подвальном, цокольном пространстве жилого здания. Отсутствие нормального воздухообмена приводит к возникновению и развитию микроорганики — плесени, грибка. А кроме того, отмечается повышение концентрации радиоактивного газа радон. Газ выделяется через микропоры в грунте и скапливается в заглубленных помещениях. При отсутствии вентиляции радон накапливается до предельно допустимых концентраций, что не лучшим образом влияет на человеческий организм.

Подрозетники в армированных стенах.



Создание отверстий в армированных жб стенах и перегородках — это один из популярных видов работ при проведении отделки или капремонта квартиры или дома. Попутный вид работ — нарезка штробы в монолите для укладки скрытой электропроводки. Подрозетники — посадочные гнёзда для монтажа электророзеток, выключателей. Диаметр подрозетника — 67 миллиметров. Изредка встречаются электрические приборы с диаметром посадочной коробки в 68 мм. На фото: бурение 8 подрозетников коронкой Hilti BS*67. Глубина посадочного гнезда составляет 45 мм. Работы проводятся агрегатом Hilti DD-200 по влажной технологии. Отметим, что данный вид работ может проводится в помещениях с уже выполненной отделкой. Уровень шума при работе коронкой по жби не превышает значений норматива СН 2.2.4*562-96.

Отверстия в перекрытиях и плитах.

Бурение железобетонных плит 1ПК, 1ПБ и перекрытий ПНО как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости — ещё один востребованный вид заказов. На фото: монтаж станины инструмента Hilti DD-300 для создание проёма под установку лестничного марша. Габариты проёма: 950 мм в ширину и 5600 мм в длинну. Технология изготовления проёма: высверливание с послдующей обработкой периметра агрегатом Husqvarna K-3000. Толщина плиты 2ПБ — 185 мм. Время на прохождение монолитного горизонта пустотного перекрытия: 20 минут. Перечислим наиболее востребованные виды работ по созданию отверстий и пропилов в плитных перекрытиях. [*1] Прокладка инженерных коммуникаций: линий электро и теплоснабжения, слаботочных сетей, вентиляционных магистралей. [*2] монтаж эксалаторных и лестничных полотен. [*3] устройство лифтовых и элеваторных шахт.

Алмазное бурение отверстий — наши плюсы.

Основные плюсы сотрудничества по созданию отверстий в бетоне, железобетоне, кирпиче, камне с командой наших мастеров:

— Цены минимальны и ниже средних на четверть и более.
— Высокое качество работ — точность отверстий и пропилов практически ювелирная. Максимальная погрешность при работе коронкой не превышает 0,018%.
— Оперативно выезжаем на объекты в Москве, Московской области.
— Работаем профессиональным инструментом от ведущих производителей: Husqvarna, Hilti, Tyrolit.
— Предоставляем скидки на все виды работ в размере 5% и выше. При больших объёмах работ и долговременном сотрудничестве — максимально выгодные условия.
— Широкий спектр дополнительных работ по бетону и кирпичным конструкциям: нарезка швов, демонтаж, распил с помощью промышленных канатных установок.

По всем вопросам о технологии, ценам и скидкам на алмазное бурение отверстий в бетоне, а также резке монолита дисками обращайтесь по телефону: +7-985-000-76-50 с 9-00 до 21-00 — мы подробно ответим Вам.

Алмазное бурение отверстий — фотогалерея.


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Фото 9,10.


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Фото 11,12.


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Фото 13,14.


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Фото 15,16.


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Фото 17,18.


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Фото 19,20.

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